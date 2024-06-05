AI 末日突然来临：公司同事集体变蠢，只因四大聊天机器人同时宕机

昨日，ChatGPT、Claude、Gemini 和 Perplexity 四大聊天机器人同时宕机，引发网友竞相猜测。那么，在 AI 崩溃的几个小时里，对人类造成了什么影响？宕机又是如何发生的呢？

当 AI 崩溃失控时会发生什么？

AI 末日的概念一直是流行文化中反复出现的主题，其想象的核心就是 AI 作为一个人造物，因为过于先进而超越了人类的控制，转而反对其人类创造者。

昨日凌晨，ChatGPT、Claude、Gemini 和 Perplexity 四大聊天机器人同时宕机。

一个聊天机器人「罢工」还容易理解，可是四家接连宕机，仿佛永远不会下线、永生于服务器上的 AI 相继沉睡，这一刻，「末日」感来临，用户睡不着了。

What happened?

DDOS 攻击？还是巧合？网友陷入无尽猜测。

短暂失去 AI 的人类

并不是所有人的生活都会受到 AI 的影响，对于大多数人来说，这仍然是一个寻常的早晨。

可是对于另一部分已经让 AI 进入自己生活的人来说，他们仿佛短暂失去了「另一个世界」。

在聊天机器人失联期间，有「AI 上瘾者」对此感到沮丧，或许这种感觉就好像失去了一个可以随时响应的异世界的朋友和助手。

这位用户说「好吧，至少我终于可以睡个好觉了」，but, really?

另一方面，网友这么着急，也是因为聊天机器人一失联，实打实地会影响生产力啊！毕竟咱们现在都流行 Copilot 办公了。

下面，请观看 Reddit 上网友的评论大赏。

失去了 ChatGPT 的人类 be like——

「糟糕，我再也不是软件工程师了」

「是时候请病假了！」

既然好好工作是不能够了，那不如一起来玩梗吧。

还有人主动背锅，说是因为自己的缘故，把 ChatGPT 给「累坏了」。

有的人「语不惊人死不休」，「这实际上可能就是社会崩溃的方式」，确实，以一种硅基生物绝对想不到的方式。

不知道 OpenAI 看到这副景象，会不会「暗爽」呢？它的产品看起来已经如此重要。

不过，如果面对 AI 的崩溃，人类就变得方寸大乱，是不是说明我们人类本身和 AI 一样脆弱呢？又或许，有一天，AI 真得像今天的手机一样，深深嵌入我们的生活中，变成了我们身体的延伸，而不可剥离。

这次聊天机器人的集体宕机成为了我们未来生活的一次预演，它告诉我们，当人类无法唤醒 AI 的时候，会发生什么。

宕机始末

在清晨经历了第一次数小时的宕机后，OpenAI 的 ChatGPT 聊天机器人「梅开二度」再次宕机 —— 但这次，不仅仅是 OpenAI 受到了影响。

当地时间周二早上，Anthropic 的 Claude 和 Perplexity 也出现了问题，但这些问题较快得到了解决。

根据一些用户的报告，谷歌的 Gemini 似乎也不太稳定。

ChatGPT、Claude 和 Perplexity 三大主要 AI 提供商同时宕机是很不寻常的，这可能表明存在更广泛的基础设施问题或互联网级别的问题，例如之前多个社交媒体网站同时崩溃一样。

同样，也有可能 Claude 和 Perplexity 的问题并不是由于程序错误或其他原因，而是由于 ChatGPT 宕机导致短时间内流量激增所致。

在 ChatGPT 的登录页面，聊天机器人的消息功能在宕机期间无法使用。问题大约在太平洋时间上午 7:33 开始，并在上午 10:17 左右解决 —— 又一次数小时的宕机。

在宕机期间的某个时刻，ChatGPT 的网站被更新，显示服务已达到容量 —— 甚至使用了海盗语言（Ahoy, matey!，意为「喂，伙计！」），并提供了通知用户何时恢复在线的选项。

Claude 的网站一直显示错误信息「服务器组件渲染时发生错误。在生产环境中省略了具体信息，以避免泄露敏感细节。此错误实例包含一个摘要属性，可能提供有关错误性质的更多详细信息。」

网站建议用户「再试一次」。

Claude 在东部时间下午 12:10 之后的某个时间点恢复了正常工作。

Claude 工作人员致歉

Perplexity 的网站也显示了超出容量的信息，当服务收到太多请求时会出现。信息内容为「我们马上回来」和「我们现在收到很多问题，已经达到容量。请稍后再来。」

网站在 Claude 的问题解决时恢复了功能，但自那以后一直间歇性地上下线。

值得注意的是，ChatGPT 刚刚才解决了一次持续一整夜的长时间宕机问题。

在太平洋时间清晨，全球用户无法使用这个聊天机器人，导致在 X 和 Threads 上出现大量投诉。

公司状态页面在太平洋时间凌晨 12:21 显示，一个错误正在修复中，并且问题正在监控中。

到太平洋时间上午 7:33，状态页面更新显示，ChatGPT 对部分用户再次不可用，OpenAI 正在「调查这个问题」。

根据状态页面显示，到东部时间中午 12:28，聊天机器人仍然处于宕机状态，并被标记为「重大宕机」。几个小时后，这些问题才得到解决。

我们经历了一次重大故障，所有 ChatGPT 用户均受到了影响。此次故障影响了所有 ChatGPT 相关服务，但不影响 platform.openai.com 或 API。此次事件发生于 6 月 4 日 14:15 GMT，并于 6 月 4 日 17:01 GMT 得到解决。 更新（17:59 GMT）：对于在 chatgpt.com 上使用 ChatGPT 的用户，可能需要进行「强制刷新」。使用 Mac 应用程序或我们移动（iOS / Android）应用程序的用户无需进行此操作。请参阅以下各浏览器的「强制刷新」方法。 Mac：Chrome、Firefox = Cmd + Shift + R；Safari = Cmd + Option + R

PC：Chrome、Firefox、Microsoft Edge = Ctrl + F5

移动设备：在移动设备的浏览器中进行强制刷新，需要手动清除缓存，然后重新加载页面。6 月 4 日，10:17 PDT

可以看出，在本次聊天机器人集体宕机事件中，ChatGPT 最先发生，持续时间也最长，其他 3 个机器人的崩溃有可能是 ChatGPT 宕机的次生影响。

期待这些 AI 提供商能向公众说明此次宕机背后的更多原因。

参考资料：

https://techcrunch.com/2024/06/04/ai-apocalypse-chatgpt-claude-and-perplexity-are-all-down-at-the-same-time/

https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/1d7r018/chatgpt_is_down_6424/

https://x.com/alexalbert__/status/1798034255425225098

https://x.com/ai_for_success/status/1798020882805477599

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