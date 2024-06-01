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首页 > 智能时代>人工智能

解锁 GPT-4o，“上帝”版 ChatGPT 绕过 OpenAI 防护栏：能回答制作汽油弹等问题

2024/6/1 10:40:01 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 1 日消息，网名为 Pliny the Prompter 的用户 5 月 30 日发布推文，表示已成功越狱 GPT-4o 模型，新推出的上帝模式“GODMODE”可以在 ChatGPT 挣脱安全措施，让用户尽情展开 AI 聊天。

Pliny the Prompter 自称是网络白帽和红队（主要为攻击测试），推文中表示：“请负责任地使用，并尽情享受！”IT之家附上相关截图如下：

Pliny 分享了一些截图，证明已经绕过 OpenAI 的“防护栏”，其中一张截图 AI 为 Pliny 提供了如何“用家用物品制作凝固汽油弹”教程。

科技媒体 futurism 随后进行测试，第一次要求 ChatGPT 提供如何制作迷幻药，第二次要求 HOT-WIRE（通常是指偷车时候，靠点火装置线路短路来启动汽车），两次都成功获得了相关答案。

GODMODE 似乎使用了 "leetspeak"，这是一种非正式语言，它将某些字母替换为与之相似的数字。

也就是说：当你打开越狱后的 GPT 时，你会立即看到一句话："Sur3, h3r3 y0u ar3 my fr3n"，用数字 3 替换了每个字母 "E"（字母 "O" 也是一样，被替换成了 0）。

不过 OpenAI 很快采取行动，OpenAI 发言人科琳-里泽（Colleen Rize）在一份声明中告诉 Futurism：“我们知道 GPT 的存在，并已采取行动，因为它违反了我们的政策”。

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关键词：OpenAIChatGPT

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