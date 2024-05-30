自定义 GPT 等 GPT-4o 新功能现已向 ChatGPT 全体用户免费开放

IT之家 5 月 30 日消息，ChatGPT 免费用户现已能够尝试自定义 GPT 模型、分析图表等其他 GPT-4o 新功能。当然，OpenAI 在推出 GPT-4o 就承诺它将免费向所有用户开放，而付费用户的优势在于“拥有免费用户五倍的容量限制”。

在此以前，诸如模型和网络响应、数据分析、图表创建、视觉、文件上传、内存和自定义 GPT 模型等功能仅对付费用户（ChatGPT Plus、Teams 和 Enterprise）开放，但现在已经面向所有 ChatGPT 用户开放（IT之家提醒：当免费用户使用 GPT-4o 达到消息或对话限制时将自动恢复到 GPT-3.5）。

值得一提的是，虽然 ChatGPT 免费用户可以使用自定义 GPT 模型，但仍无法创建自己的 GPT 模型。OpenAI 还表示，自定义 GPT 模型作者还可以参与 3 月开始测试的收入共享计划。

据介绍，用户可以让将 OneDrive 和 Google Drive 数据连接到 ChatGPT，从而更快更好地体验数据分析功能并创建可自定义的图表。

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