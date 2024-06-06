消息称微软 Xbox Games Showcase 展示会将持续 2 小时，包含约 30 款游戏

IT之家 6 月 6 日消息，“Giant Bomb”频道的记者杰夫・格鲁布（Jeff Grubb）在当地时间周三的“Kinda Funny Gamescast”节目中提到了本周末 Xbox 游戏展示会的更多细节。

他表示，本周末的 Xbox 游戏展示会可能持续两个小时，包括 30 款游戏。“我不会透露任何细节，但我听说时长约为两个小时，游戏数量约为 30 款，其中至少有一部分是我们从未听说过的游戏。”

根据预定计划，Xbox 游戏展示会将于北京时间 6 月 10 日凌晨 1 时举行，首次有 Xbox 游戏工作室、贝塞斯达工作室和动视暴雪的游戏参展。

杰夫・格鲁布透露，“我认为届时会有大约五款我们从未听说过的游戏，它们来自各个领域。”

据IT之家此前报道，微软已经确认备受期待的《使命召唤》新作《使命召唤：黑色行动 6》将加入 XBOX Game Pass 首发阵容。有关《使命召唤：黑色行动 6》的更多细节将在 6 月 9 日微软夏季发布会后的特别直播活动中公布。届时，发布会还将带来新款《战争机器》以及下一代《毁灭战士》的消息。此外，《微软飞行模拟 2024》、《Avowed》和《Indiana Jones and the Great Circle》等游戏的发售日期也将公布。

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