Win11 / Win10 自动安装微软新版“便笺”应用：支持截图、可 OCR 识图

IT之家 6 月 6 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天发布博文，表示 Windows 10、Windows 11 稳定版会自动安装新版“便笺”应用程序，只是现阶段不会取代现有的 UWP 版本客户端。

和基于 UWP 的旧版不同，新版“便笺”应用程序是一款没有网页技术的 Win32 应用程序。如果 Windows 10、Windows 11 系统用户安装了 OneNote 桌面客户端，就会自动安装新版“便笺”应用程序，快捷方式会出现在开始菜单和其它类目中。

如果用户依然希望使用旧版“便笺”应用程序，那么也可以通过 Microsoft Store 应用商店下载访问。

IT之家简要汇总下新版“便笺”应用程序的特点如下：

截图

用户现在可以使用“便笺”应用程序截图，不像传统的 Win + PrintScreen 快捷键那样可以截取所有内容，该软件只能截取打开的窗口。

记住来源

与传统的截图快捷键和截图工具不同，“便笺”应用程序还能记住图片来源。

例如用户截取了浏览器窗口的屏幕截图，“便笺”就会记住它，并在图片上方附上网页链接，用户还可以后续为这些截取的快照添加文字。

OCR 识别

“便笺”应用新选项（尚未生效）可以 OCR 识别文字，并将其复制到剪贴板。

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