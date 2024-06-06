Parallels Desktop 19.4.0 发布：增强 Win11 支持、改进命令行实用程序

IT之家 6 月 6 日消息，macOS 平台主流虚拟机应用 Parallels Desktop 今天发布 19.4.0（54962）更新，重点改善了对 Windows 11 虚拟机的支持，并提高了其性能。

本次更新修复了大量 BUG，包括用户在 Mac 设备上打开 EXE 文件时虚拟机无法正确安装的问题；修复在 Apple Silicon Mac 上安装 LabVIEW 时导致 Windows 崩溃的错误等等。

本次更新还引入了以下新的功能，IT之家附上主要内容如下：

在 macOS Spotlight 搜索结果中显示的应用程序图标上添加操作系统徽章，这是一个有用的视觉提示，能准确告诉用户即将启动哪个应用程序。

介绍一种运行 Microsoft SQL Server 的新方法，以满足您的开发或学习需求。

改进专业版和商务版的命令行实用程序，包括新的磁盘回收操作（prlctl reclaim-disk <VM_name or VM_id>）和网络调节器控制。

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