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剑指微软，谷歌收购 Cameyo：企业 Chromebook 可运行 Win10 / Win11 应用

2024/6/6 10:12:00 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 6 日消息，谷歌公司今天发布新闻稿，宣布收购 Cameyo 公司，以增强其在商业和企业领域的竞争实力，缩小 Chromebook 和 Windows 笔记本之间的差距。

谷歌 Chromebook 目前主要在教育市场挑战 Windows 笔记本电脑，而在商业领域依然难以撼动微软的统治地位。

IT之家简要介绍下 Cameyo 背景，该公司成立于 2010 年，总部位于美国北卡罗来纳州凯里。该公司主要创建了一项虚拟应用交付（VAD）服务，可以在任何设备上串流传输 Windows 应用和其他操作系统的应用。

谷歌于 2023 年 8 月和 Cameyo 建立合作伙伴关系，将 VAD 服务整合到 ChromeOS 系统中，可以让 Chromebook 用户运行 Windows 应用程序。

谷歌一旦消化吸收该公司成果之后，在企业环境下不需要实际运行 Windows 操作系统，就能在 Chromebook 上运行 Windows 应用程序。

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关键词：谷歌Chromebook

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