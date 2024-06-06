中国铁路：6 月 20 日起“静音车厢”服务拓展至 92 列动车

IT之家 6 月 6 日消息，中国铁路微平台今日官宣，自 6 月 20 日起，铁路部门提供“静音车厢”服务的动车组列车新增 20 列，拓展至 92 列动车组列车，更好地满足广大旅客对美好旅行生活的需求。

为营造文明有序、温馨舒适的旅行环境，铁路部门自 2020 年 12 月起在京沪、成渝高铁试点“静音车厢”服务，逐步扩展至京广、郑渝、京哈、沪昆、西成高铁。

为进一步提升高铁运营服务品质，优化旅客出行体验，铁路部门持续拓展“静音车厢”服务覆盖范围，在京广、沪昆、贵南等高铁线路上新增 20 列复兴号动车组列车提供这一服务，包括 4 列内地与香港间开行的跨境高铁列车，更多旅客将体验“静音车厢”服务。

相关列车车票于今日（6 月 6 日）开始发售。IT之家小伙伴可通过铁路 12306 自主选择购买“静音车厢”车票（在车次列表中，带有“静”字标识的车次即为提供静音车厢服务的车次），并遵守“静音”约定，在车厢内保持安静，使用各类电子设备时须佩戴耳机或关闭音源外放功能，将手机调至静音或震动，照看好随行儿童，避免喧哗，共建共享文明、温馨、安静的列车旅行环境。

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