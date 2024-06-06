特斯拉推送 FSD v12.4.1，马斯克放豪言：很快将做到全年无接管

IT之家 6 月 6 日消息，特斯拉公司正在向其员工推送最新的 FSD v12.4.1，并计划在本周末向“一小部分外部用户”开放测试。特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 还暗示，随着未来 FSD 版本的不断改进，“一旦已知问题得以解决，用户在一年内或许都遇不到一次需要接管车辆的情况。”

此次更新发布恰逢特斯拉即将在 8 月 8 日举办的 Robotaxi 发布会之前，可谓是为即将到来的自动驾驶出租车服务提前热身。然而，功能的不断更新也意味着人们的期待值水涨船高。马斯克对此心知肚明，他在社交媒体上表示，该新版本包含了“大量改动”，甚至“可以说”应该被称为 v13。

特斯拉以往的惯例是，当 FSD 系统迎来重大更新时才会升级基础版本号（例如本次的 12），因此马斯克的言论暗示着该版本相比以往改动巨大。不过，还是要等一下实际使用该版本的车主分享他们的体验。

IT之家注意到，除了对 v12.4.1 寄予厚望之外，马斯克还表示未来即将发布的 12.5 和 12.6 版本最终可能会更名为 v14 和 v15，暗示未来的版本将更加强大。

需要注意的是，马斯克自 2016 年以来每年都表示特斯拉将在年底解决自动驾驶难题，但最终都未能实现。

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