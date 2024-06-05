马斯克：特斯拉今年的英伟达芯片采购额或达 40 亿美元

IT之家 6 月 5 日消息，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克今日分享了有关 Dojo 超级计算机集群未来的一些预估信息，并透露了特斯拉今年计划在英伟达产品上的支出规模。

马斯克表示，由于缺乏存放空间，特斯拉需要将部分英伟达芯片转移到 X 和 xAI。随后马斯克透露，特斯拉今年从英伟达的采购额估计将在 30 亿到 40 亿美元（IT之家备注：当前约 289.6 亿元人民币）之间。

马斯克还提到，特斯拉 Giga Texas 南部扩建项目即将完工，届时将容纳 5 万颗用于 FSD 训练的英伟达 H100 芯片。

还有网友询问马斯克，特斯拉是否有一条“现实路径”来量产 Dojo 超级计算机，以便在训练计算上更多依赖这些设备而不是英伟达硬件。对此，马斯克解释道，特斯拉用于训练计算的需求实际上只占很小一部分，尤其是与 FSD 系统所需的推理计算相比。

“特斯拉的训练计算相对于推理计算来说是相对较小的，因为后者会随着车队规模线性增长，”马斯克写道，“或许，用功耗来衡量是最合适的。当特斯拉车队达到 1 亿辆时，车内 AI 硬件的峰值功耗将约为 100GW，训练功耗可能不到 5GW。这些都是非常粗略的估算。显然，以当前标准来看，5GW 的 AI 训练计算是巨大的，但只占特斯拉 AI 总计算量的约 5%”

尽管马斯克认为这是一个“长远目标”，但他表示特斯拉的 Dojo 超级计算机的产量有可能在未来超过英伟达。“Dojo 超过英伟达并非没有可能，”马斯克补充说，“正如我之前所说，这的确是一个长远目标，但成功也是潜在的结果之一。”

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