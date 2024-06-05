消息称比亚迪弗迪拿下特斯拉储能电池订单，供应上海储能工厂

IT之家 6 月 5 日消息， 晚点 Auto 消息，比亚迪子公司弗迪电池已在今年 3 月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议，将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯。

据IT之家此前报道，特斯拉上海储能工厂 5 月 23 日举行开工仪式，预计 2025 年第一季度投产，投产后超大型电化学商用储能系统 Megapack 产量将达 1 万台。

消息称该工厂的电芯一供已确定为宁德时代，二供为弗迪，弗迪的供应份额超过 20% 。

上海特斯拉储能工厂的设计年产能为 40 GWh，弗迪的订单对应满产状态下超 8 GWh 的供应量，按行业价格推算，年订单价值约为 35 亿元人民币。

2021 年起，特斯拉将储能系统的电芯从三元锂电池换成磷酸铁锂电池，并将储能电芯的供应商从 LG 新能源切换为宁德时代，2023 年宁德时代是特斯拉唯一的储能电芯供应商。

特斯拉的汽车销量在今年一季度出现 15 个季度以来的首次同比下滑，储能系统成为特斯拉新的增长点。今年一季度，特斯拉的发电及储能业务营收为 16.35 亿美元（当前约 118.37 亿元人民币），同比增长 7%。马斯克曾在去年三季度财报电话会上表示，长远看特斯拉的能源业务体量会比汽车业务更大。

储能业务也是整个比亚迪集团目前增长最快的业务。据弗迪官方信息，弗迪储能电池去年销量达 28.4 GWh，同比增速超过 136%，是比亚迪汽车销量增速的两倍多。

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