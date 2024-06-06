狙击《魔兽世界》国服？腾讯游戏《塔瑞斯世界》宣布反向跳票至 6 月 12 日上线

IT之家 6 月 6 日消息，《魔兽世界》国服删档技术测试官宣将于 6 月 11 日开启，玩家们等待已久的国服终于要回归了。

与此同时，腾讯旗下 MMORPG 游戏《塔瑞斯世界》宣布反向跳票，将于 6 月 12 日上线国服。

《塔瑞斯世界》官方微博也很实诚地带上了“暴雪回归”话题，表示“不等了，小弟先直接上线了”。

据介绍，该游戏移动端与 PC 端账号数据互通，手机、平板、电脑均可游玩，S0 赛季将上线 5 个 5 人副本，8 个 10 人团本 BOSS、以及秘境、万象回廊、黑暗入侵等多个 PVE 玩法，原定于 6 月 19 日上线国服。

IT之家注意到，在今年 4 月暴雪网易宣布“复婚”之后，《塔瑞斯世界》还转发了这一消息并表示：“真的破防了”。

《魔兽世界》国服本次删档测试则不限号，并且不会消耗参与玩家账号内的游戏时间。在测试结束后，所有测试角色将被删除。玩家现在可以访问官网下载战网客户端并预下载“巫妖王之怒”客户端。所以说，这次又是腾讯和网易的正面对拼。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。