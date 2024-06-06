谷歌 Chrome 浏览器再提速 5%：cookie 重复请求减少 80%、访问速度快 60%

IT之家 6 月 6 日消息，谷歌 Chromium 博客 6 月 3 日发布博文，表示通过调整请求 cookie 的方式，早期测试显示所有平台的性能都有所提高。

问题所在

浏览器在单进程时代，由于相关数据都保存在内存中，可以较为轻松地管理 cookie。而现在包括 Chrome 在内的主流浏览器都使用多进程来提高性能和安全性。

Chrome 浏览器会为每个窗口、其他一些功能运行一个新进程，意味着处理 cookie 的方法必须调用更多的查询，从而减慢运行速度。

谷歌表示在 Chrome 浏览器中，重复请求 cookie 是导致很多交互变慢的原因。IT之家翻译谷歌博文内容如下：

我们通过对缓慢交互的现场跟踪发现，一些网站正在触发连续多次获取 cookie 的低效场景。 我们采用了额外的指标来衡量 GetCookieString () IPC 在所有导航中出现冗余（返回的值与上次相同）的频率。 我们惊讶地发现，87% 的 cookie 访问是多余的，在某些情况下，这种情况每秒可能发生数百次。

在某些情况下，特别是当多个网站同时发出快速请求时，这些请求每秒会发生数百次，造成严重的延迟。最终，从网络服务同步（一次一个）获取 cookie 的旧方法造成了瓶颈。

解决方案

谷歌表示 Chrome 浏览器不再重复检查网络服务，而是保存 cookie 数据及其版本号的本地副本，这样，Chrome 浏览器就可以检查 cookie 是否拥有最新数据，而无需重复请求。

根据谷歌工程师的说法，这一改变让 cookie 相关信息的数量减少了 80%，cookie 访问速度加快了 60%。

谷歌官方在博文中表示：

我们的想法是，document.cookie 的每个值现在配对单调递增的版本。每个 renderer 都会将上次读取的 document.cookie 与该版本缓存在一起。 网络服务将每个 document.cookie 的版本保存在共享内存中。因此，渲染器无需向网络服务发送进程间查询，就能知道自己是否拥有最新版本。

在早期测试中，谷歌观察到所有平台部署该更新之后，性能最多提高 5%。

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