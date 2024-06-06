三星 Galaxy Watch 7 / Ultra 智能手表曝光：32GB 存储、3nm 芯片

IT之家 6 月 6 日消息，科技媒体 Android Headline 今天发布博文，分享了三星 Galaxy Watch 7、Galaxy Watch Ultra 智能手表的相关信息。

Galaxy Watch 7

Galaxy Watch 7 系列和前代相同，提供 40 毫米和 44 毫米两种尺寸，有绿色和乳白色两种颜色。

Galaxy Watch 7 使用 Armor Aluminum 2，配备蓝宝石水晶显示屏，具备 IP68 和 5ATM 防水防尘，并通过 MIL-STD-810H 认证。

电池方面，40 毫米型号的电池容量为 300mAh，44 毫米型号的电池容量为 425mAh，预估满电续航方面会有改善，但幅度可能不大。

Galaxy Watch 7 最大的改进在于芯片方面，从 5nm 工艺升级到 3nm 工艺，更小、更强大、更省电。

此外消息称存储空间会翻倍达到 32GB，峰值亮度 2000 尼特。

Galaxy Watch Ultra

三星 Galaxy Watch Ultra 对标苹果 Apple Watch Ultra，为 47 毫米，钛金属制成，有钛灰色、钛银色和钛米色三种颜色。

三星 Galaxy Watch Ultra 耐用性更强，具备 10ATM 和 IP58 级别，还坚持使用 MIL-STD-810H 认证。

电池方面配备 590mAh，内部使用的是相同的 3nm 处理器，存储容量为 32GB，不过主要区别在于峰值亮度将达到 3000 尼特。

Galaxy Watch Ultra 仅有蜂窝网络版本，售价定然不会便宜。IT之家附上相关图片如下：

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