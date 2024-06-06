Stable Audio Open 开源 AI 模型发布：48.6 万个样本训练，可创建 47 秒短音频 / 音效等

IT之家 6 月 6 日消息，Stability AI 立足 Stable Diffusion 文生图模型，进一步向音频领域拓展，推出了 Stable Audio Open，可以基于用户输入的提示词，生成高质量音频样本。

Stable Audio Open 最长可以创建 47 秒的音乐，非常适合鼓点、乐器旋律、环境音和拟声音效，该开源模型基于 transforms 扩散模型（DiT），在自动编码器的潜在空间中操作，提高生成音频的质量和多样性。

Stable Audio Open 目前已经开源，IT之家附上相关链接，感兴趣的用户可以在 HuggingFace 上试用。据说它使用了来自 FreeSound 和 Free Music Archive 等音乐库的 486000 多种采样进行训练。

Stability AI 公司表示：“虽然它可以生成简短的音乐片段，但并不适合完整的歌曲、旋律或人声”。

Stable Audio Open 和 Stable Audio 2.0 不同是，前者为开源模型，专注于短音频片段和音效，而后者能够生成最长 3 分钟的完整音频。

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