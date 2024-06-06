2024 款广汽丰田威兰达高性能版车型上市：2.5 升插电式混动系统，26.78 万元起

IT之家 6 月 6 日消息，日前，2024 款广汽丰田威兰达高性能版车型迎来上市，共推出 3 款车型，官方指导价区间为 26.78 万-30.18 万元。

IT之家汇总价格如下：

2.5L 劲擎版 26.78 万元

2.5L 劲擎四驱版 29.18 万元

2.5L 激擎四驱版 30.18 万元

作为年度改款车型，2024 款威兰达高性能版在配置上进行了调整。全系新增了 10 英寸 HUD 抬头显示，标配投射式 LED 大灯、驾驶席 10 向电动调节（含 2 向电动腰靠）、副驾驶席 4 向电动调节等高级配置。此外，新车还升级搭载前后排座椅加热、VSC 车身稳定控制系统、HAC 坡路起步辅助控制系统以及 TPMS 胎压监测系统等配置。

2.5L 劲擎四驱版在劲擎版的基础上，增加 E-FOUR 电子四驱系统、AIM 四驱综合管理系统、19 英寸双色铝合金轮毂；2.5L 激擎四驱版在 2.5L 劲擎四驱版基础上，增加多功能流媒体内后视镜、外部供电 （220V / 1500W）、纳诺怡健康离子技术、智能防夹电动感应尾门（带记忆功能）、智能手机无线充电系统等。

动力方面，2024 款威兰达高性能版继续搭载由 2.5 升阿特金森循环发动机和电动机组成的插电式混动系统，分为低 / 高功率两种版本。

其中，搭载单电机车型的系统综合最大功率为 194 千瓦（264 马力），WLTC 纯电续航里程为 78 公里；而前后双电机四驱版本的系统最大功率则达到了 225 千瓦（306 马力），WLTC 纯电续航里程为 73 公里。传动系统方面，新车匹配的是 E-CVT 电子无级变速箱。

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