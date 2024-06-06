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广汽丰田 5 月销量 69545 辆环比增长 33.1%，锋兰达月销破 2 万辆

2024/6/6 11:00:08 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 6 月 6 日消息，广汽丰田 6 月 5 日公布了 5 月销量数据，当月总销 69545 辆，官方称环比增长 33.1%。IT之家查询得知，广汽丰田去年 5 月销量为 77534 辆，相当于同比下滑 10.3%。

各车型销量情况如下：

  • 锋兰达：21258 辆，同比增长 46.5%

  • 赛那：7114 辆，同比增长 13.9%

  • 凯美瑞：8681 辆，混动车型占比 79%

  • 汉兰达：8120 辆，同比增长 44.1%

不久之前，广汽丰田 2024 款汉兰达正式上市，智能电混双擎版推出 8 款车型，指导价区间 24.98 万-32.58 万元；汽油版 380T 四驱推出 3 款车型，指导价区间 28.48 万-31.18 万元。全系提供官方 App 权益 2 万元，综合官方 App 权益后售价区间为 22.98-30.58 万元。

然而丰田汽车近期正陷入“日系车企集体造假门”。丰田中国本月早些时候声称，经过确认，一汽丰田、广汽丰田与雷克萨斯在中国市场销售的车型与本次事件无关，相关认证实验按照中国法律法规，在中国管理部门的监督、指导下完成，不存在安全和品质问题，请用户安心使用。

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关键词：广汽丰田丰田

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