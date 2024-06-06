2024Q1 AIB 显卡战报：英伟达 88% 一家独大，AMD 12% 难以望其项背

IT之家 6 月 6 日消息，市场调查机构 Jon Peddie Research（JPR）今天公布的最新报告显示，2024 年第 1 季度全球 AIB 显卡市场出货量为 870 万台，低于上季度的 950 万台，环比下降 7.9%，同比增长 39.2%。

桌面独立显卡供应商方面，英伟达的市场份额比上个季度增加了 8 个百分点，而 AMD 份额下降了 7 个百分点。英伟达继续占据市场份额的主导地位，达到 88%。

英特尔公司于 2022 年第 3 季度推出 Arc A770 和 A750，进入了 AIB 市场，但由于该公司尚未在 AIB 市场上取得显著进展，其市场份额仍与上季度持平。

IT之家附上报告相关数据如下：

2024 年第 1 季度出货量环比下降 7.9%，低于过去 10 年来第 1 季度平均环比降幅 10.9%。

2024 年第 1 季度出货量为 870 万台，比去年同期增长 39%，低于上季度的 950 万台。

AMD 第 1 季度台式机 AIB 显卡总出货量环比下降了 -41%，同比增长了 39%。

英伟达出货量环比增加了 0.9%，同比增长了 45.6%，继续以 88% 的市场份额占据主导地位。

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