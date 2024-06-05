AMD Ryzen 9 9900X CPU 实测，《阿凡达：潘多拉边境》游戏平均帧率 229 FPS

IT之家 6 月 5 日消息，AMD 公司于 6 月 3 日在 2024 台北国际电脑展上，官宣 AMD 锐龙 9000 系列桌面处理器（Granite Ridge），首搭 Zen5 架构，IPC 性能提升 16%，第一批产品将于今年 7 月推出。

科技媒体 TechPowerUp 跟进报道，分享了 AMD Ryzen 9 9900X 这款 12 核处理器实际游戏运行表现。

测试平台为 AMD Ryzen 9 9900X 12 核 CPU 搭配 Radeon RX 7900 XTX GPU，测试运行《阿凡达潘多拉边境》游戏，在 1080p 高预设值下，游戏的平均帧数为 229 FPS，最大帧数高达 283 FPS，最小帧数为 130 FPS。

IT之家注：官方并未解释本次测试结果是否启用帧生成技术，不过从帧率来看非常优秀。

根据 Fister 和 Beyond FPS 所做的一些基准测试，看起来该游戏演示可能使用了启用了帧生成的 FSR，因为对于 7900 XTX 来说，这个分数似乎有点太高了。

Ryzen 9 9950X CPU

Uniko's Hardware 成功地拍摄到了运行 AMD 旗舰 Ryzen 9 9950X CPU（配备 16 个最新 Zen 5 核心）的系统。这再次表明，零售芯片已准备就绪，将于下月发货销售。

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