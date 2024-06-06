美国对人工智能巨头出手！微软、OpenAI 和英伟达被曝将面临反垄断调查

IT之家 6 月 6 日消息，据纽约时报报道，美国联邦监管机构已达成协议，将针对微软、OpenAI 和英伟达在人工智能领域的主导地位展开反垄断调查。这是美国政府加强对人工智能技术监管的最新迹象。

报道称，据两位知情人士透露，美国司法部和联邦贸易委员会 (FTC) 在过去一周达成了这项协议，预计将在未来几天内完成。根据协议，司法部将牵头调查英伟达（全球最大的人工智能芯片制造商）的行为是否违反反垄断法。联邦贸易委员会则将重点审查生成式人工智能鼻祖 OpenAI（以其聊天机器人 ChatGPT 而闻名）和与其深度合作的微软（微软已向 OpenAI 投资 130 亿美元）。

这项协议标志着美国政府对人工智能的审查正在升级。人工智能是一项快速发展的技术，有可能颠覆就业、信息甚至人们的生活方式。拜登政府一直致力于控制大型科技公司的权力，而司法部和联邦贸易委员会正是站在执政前沿的两个机构。2019 年，双方达成类似协议后，对谷歌、苹果、亚马逊和 Meta 展开调查，并因涉嫌垄断行为起诉了这些公司。

几个月来，英伟达、微软和 OpenAI 一直未受到拜登政府监管的重点关注。然而，随着生成式人工智能于 2022 年底强势崛起，能够生成逼真文本、图像、视频和音频，在业界掀起热潮，情况开始发生变化。

IT之家注意到，美国监管机构最近表示希望抢先监管人工智能发展。今年 7 月，美国联邦贸易委员会启动了一项调查，以确定 OpenAI 在数据收集过程中是否损害了消费者利益。1 月份，联邦贸易委员会还启动了一项针对科技巨头与人工智能初创公司战略合作的广泛调查，其中包括微软对 OpenAI 的投资，以及谷歌和亚马逊对另一家年轻的人工智能公司 Anthropic 的投资。

不过，美国在人工智能监管方面仍落后于欧洲。欧盟官员去年就这项快速发展的技术达成具有里程碑意义的人工智能监管规则，重点关注人工智能最具风险的使用方式。上个月，华盛顿的一群参议员发布了关于人工智能的立法建议，呼吁每年拨款 320 亿美元以推动美国在该技术领域的领导地位，但并未要求制定具体的新法规。

知情人士透露，联邦贸易委员会和司法部之间关于人工智能公司的讨论在上周进入最后阶段，双方的高层领导都参与其中。联邦贸易委员会主席 Lina Khan 在 2 月份的一次采访中表示，在人工智能领域，该机构正试图在问题萌芽阶段就加以发现，“而不是等到问题根深蒂固、难以纠正时才出手。”

截至IT之家发稿，美国联邦贸易委员会和司法部的发言人均拒绝置评。英伟达、微软和 OpenAI 也未立即回应置评请求。

作为人工智能热潮的最大赢家之一，英伟达、OpenAI 和微软一直备受关注，也引发了人们对其支配地位的担忧。硅谷芯片制造商英伟达是图形处理单元 (GPU) 的主要供应商，而 GPU 则是专用于机器学习等人工智能任务的组件。随着人工智能的兴起，科技公司争相抢购英伟达的 GPU，使其销量翻番甚至翻三番。英伟达的股价在过去一年飙升了超过 200%，公司市值在周三首次突破 3 万亿美元，超过了苹果公司。

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