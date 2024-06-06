后置 USB 全 Type-C 激进设计，华擎展示英特尔平台下代 Taichi AQUA 主板

IT之家 6 月 6 日消息，综合日媒 GdM 和 PC Watch 报道，华擎在 2024 台北国际电脑展上展出了大批面向下一世代英特尔桌面平台“Arrow Lake-S”的主板。

华擎下代旗舰主板 Taichi AQUA “太极水神”在后置 USB 方面完全放弃了 Type-A 接口，采用了全 Type-C 的激进设计，共提供 10 个 Type-C 接口，其中两个为雷电口。

▲ 图源 GdM，下同

这款新 Taichi AQUA 主板采用极其豪华的 28+1+2+1+1 共 33 相供电设计，搭载 110A SPS DrMOS，配备了两条 PCIe Gen5 插槽。

新 Taichi AQUA 主板配备了双 Gen5 M.2 插槽和四条 Gen4 M.2 插槽，其中 CPU 下方的首条 Gen5 M.2 插槽搭载与 Alphacool 合作的水冷模块。

网络方面，该 Taichi AQUA 主板配备了一个 Marvell AQtion 单端口万兆有线网卡和一个瑞昱 5G 单端口有线网卡，无线部分为英特尔杀手 Wi-Fi 7 无线网卡。

音频部分，这块主板采用瑞昱 ALC4082 声卡和 ESS SABRE9218 DAC 芯片。

华擎还一并展出了“太极系列”的另外四款主板，即 Taichi、Taichi Lite、Taichi OCF 和已报道过的 Taichi OCF CAMM2，前两张仅有外观区别。

IT之家大致整理各主板参数如下：



供电相数 PCIe Gen5 扩展槽数量 M.2 固态盘位 有线网口 1 有线网口 2 无线网卡 后置 Type-C 接口 Taichi (Lite) 25 1 1xGen5 + 5xGen4 瑞昱 5Gbps 瑞昱 2.5Gbps 英特尔 Wi-Fi 7 2 个雷电 Taichi OCF (CAMM2) 27 2 无 2 个雷电 + 1 个常规

▲ Taichi

▲ Taichi Lite

▲ Taichi OCF 主板

▲ Taichi OCF CAMM2 主板

2024 台北国际电脑展专题

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