后置 USB 全 Type-C 激进设计，华擎展示英特尔平台下代 Taichi AQUA 主板

IT之家 6 月 6 日消息，综合日媒 GdM 和 PC Watch 报道，华擎在 2024 台北国际电脑展上展出了大批面向下一世代英特尔桌面平台“Arrow Lake-S”的主板。
华擎下代旗舰主板 Taichi AQUA “太极水神”在后置 USB 方面完全放弃了 Type-A 接口，采用了全 Type-C 的激进设计，共提供 10 个 Type-C 接口，其中两个为雷电口。
这款新 Taichi AQUA 主板采用极其豪华的 28+1+2+1+1 共 33 相供电设计，搭载 110A SPS DrMOS，配备了两条 PCIe Gen5 插槽。
新 Taichi AQUA 主板配备了双 Gen5 M.2 插槽和四条 Gen4 M.2 插槽，其中 CPU 下方的首条 Gen5 M.2 插槽搭载与 Alphacool 合作的水冷模块。
网络方面，该 Taichi AQUA 主板配备了一个 Marvell AQtion 单端口万兆有线网卡和一个瑞昱 5G 单端口有线网卡，无线部分为英特尔杀手 Wi-Fi 7 无线网卡。
音频部分，这块主板采用瑞昱 ALC4082 声卡和 ESS SABRE9218 DAC 芯片。
华擎还一并展出了“太极系列”的另外四款主板，即 Taichi、Taichi Lite、Taichi OCF 和已报道过的 Taichi OCF CAMM2，前两张仅有外观区别。
IT之家大致整理各主板参数如下：
|供电相数
|PCIe Gen5 扩展槽数量
|M.2 固态盘位
|有线网口 1
|有线网口 2
|无线网卡
|后置 Type-C 接口
|Taichi (Lite)
|25
|1
|1xGen5 + 5xGen4
|瑞昱 5Gbps
|瑞昱 2.5Gbps
|英特尔 Wi-Fi 7
|2 个雷电
|Taichi OCF (CAMM2)
|27
|2
|无
|2 个雷电 + 1 个常规
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