“全球首创”主显卡插槽后置结构，铭瑄展出终结者 B760BKB D5 主板

IT之家 6 月 6 日消息，综合铭瑄官方动态和外媒 Tom's Hardware 报道，铭瑄在 2024 台北国际电脑展上展出了采用独特 BKB 版型的 MS-Terminator（终结者） B760BKB D5 主板。

BKB 版型可视为标准 ITX 版型的变体，适用于主板和显卡“背靠背”安装的 A4 结构 ITX 机箱。

▲ 主板正面

▲ 主板背面，可见上部的主 PCIe 插槽和下部的 M.2 盘位

图源 Tom's Hardware，下同



MS-Terminator B760BKB D5 主板的一大特色就是其主 PCIe 显卡插槽放置在 PCB 背面，同时向内翻转 90%。

▲ 主 PCIe 插槽特写

铭瑄表示，这一“全球首创”的背靠背主板结构简化了在 A4 ITX 小机箱中安装独立显卡的过程，无需 PCIe 延长线转接，整体更为简洁美观。

▲ 插入显卡的主 PCIe 插槽

▲ 从显卡侧（主板背侧）方向看去的整体效果

在这一安装方式下，PCIe 信号直接从主板 PCB 通向显卡，更为纯净稳定的同时延迟也更低，可轻松支持 PCIe Gen5 ，无需昂贵的高规格线缆。

除背面的主 PCIe 插槽外，MS-Terminator B760BKB D5 主板在正面还提供了一条 x4 （IT之家注：物理上）的 PCIe 插槽。

而在存储方面，铭瑄为该主板提供了两个 M.2 盘位，分别位于前后方，此外还有 4 个 SATA3 接口。

根据外媒分析，MS-Terminator B760BKB D5 采用了 8+1+1 相供电，足以满足英特尔 LGA 1700 平台处理器日常使用时的需求。

2024 台北国际电脑展专题

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