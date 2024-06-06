冷头无限镜面灯效加持，迎广推出 AR36 一体式水冷散热器

IT之家 6 月 6 日消息，迎广在 2024 台北国际电脑展上发布了多款一体式水冷散热器，除 5 日报道的 LR36 外，还包括冷头拥有无限镜面 ARGB 灯效的 AR36。

AR36 采用 360 规格的 27mm 厚度铝合金冷排和 3100 RPM 转速水泵，配备 450mm 长的尼龙编织网橡胶管线。

该散热器搭载 3 颗 12025 标准规格的 Neptune AN120“海王神”ARGB 长效油封轴承风扇。

AN120 风扇转速区间 900~2200 PRM，风量达 23.87~60.1 CFM，风压则为 0.36~2.27 mmH 2 O，一般运转模式下噪声水平为 20.5 db (A)。

迎广为 AR36 一体式水冷散热器配备了高兼容安装套件，可用于英特尔面向未来的 LGA 1851 平台，具体支持情况IT之家整理如下：

英特尔主板： LGA 1851 / 1700 / 1200 / 20xx / 115X；

AMD 主板：AM5 / AM4 / AMx / FMx。

2024 台北国际电脑展专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。