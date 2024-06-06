曝《奇娅》《尼克少儿频道全明星大乱斗》将加入微软 Xbox Game Pass 游戏订阅服务

IT之家 6 月 6 日消息，@eXtas1s 爆料称，沙盒冒险游戏《奇娅（Tchia）》将在本月晚些时候登陆 Xbox 平台，并将首发加入 Game Pass。

此外，《尼克少儿频道全明星大乱斗》或《尼克少儿频道全明星大乱斗 2》也将在 6 月加入微软 Game Pass 订阅服务。虽然《全明星大乱斗》系列已经登陆了 Xbox 平台，但《奇娅》却没有。

据IT之家所知，这位爆料者此前准确预告了 《堕落之主》《歧路旅人》和《歧路旅人 2》登陆 Game Pass 的消息，准确度极高。

《奇娅》是一款由 Awaceb 开发，Awaceb 与 Kepler Interactive 联合发行的热带风情开放世界沙盒冒险游戏，于 2023 年 3 月登陆 PS4/5、PC（Epic）平台，PS 商店显示为 4070 日元（IT之家备注：当前约 189 元人民币），首发加入 PS+ 二 / 三档订阅服务，并计划于 6 月 27 日登陆任天堂 Switch 平台。

《尼克儿童频道全明星大乱斗》是一款由 Ludosity 及 Fair Play Labs 开发、GameMill Entertainment 发行的 2D 卡通动作格斗游戏，于 2021 年秋季发售，登陆 PC 之外的全平台。

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