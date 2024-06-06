小米胡馨心宣布调整 Civi 4 Pro 手机新品发布时间，预计为迪士尼联名版

IT之家 6 月 6 日消息，小米 Civi 产品经理胡馨心今日宣布，公司将调整小米 Civi 4 Pro 新品的发布时间，此前公布的「免单锦鲤」的活动依旧会在 6 月 8 日抽取。

IT之家注意到，虽然胡馨心并未公布此次调整的具体型号，但根据此前的预热信息看，涉及机型预计为小米 Civi 4 Pro 迪士尼联名版 5 月 31 日，小米手机曾宣布 Civi 系列与迪士尼中国合作 1 周年特别活动即将上线。

根据此前曝光消息，小米本次联名机型预计为 CIVI 4 Pro 迪士尼公主版。目前尚不确定此次调整是取消联名还是另有改变。

作为参考，小米 Civi 4 Pro 常规版本搭载骁龙 8s Gen 3 芯片组，6.55 英寸 AMOLED 面板，分辨率为 1236 x 2750，刷新率为 120Hz，峰值亮度可达 3000 尼特。双自拍摄像头，后置三摄。此外，小米 Civi 系列的另一大亮点是轻薄的设计，Civi 4 Pro 的厚度仅为 7.5mm，拥有 4700mAh 电池，并支持 67W 有线充电。

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