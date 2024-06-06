10500Pa 吸力 + 双机械臂：追觅 S30 Pro Ultra 扫地机器人立减千元 6 期免息

追觅 S30 Pro Ultra 双机械臂扫地机器人今年 2 月上市，首发价格 4299 元。

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据介绍，这款扫地机器人配备白色高亮光面板，采用仿生双机械臂，3.0 主刷和拖布双抬升，拥有 10500Pa 吸力，支持 70 度热水洗拖布、四档温度自由调节、AI 多光谱脏污检测、32 档拖地水量自由调节。

此外，该机器人搭载“主动式双刮洗壁基站自清洁 2.0”及“主动式割毛防缠绕滚刷自清洁 2.0”技术，支持主动式自清洁全能基站上下水。加清洁液洗烘集尘除菌补水；全链路除菌系统配标配 99.9%，银离子除菌 99.99%。抑菌清洁液 99.99%，抗菌沉袋，抗菌滤芯，自动加清洁液。

IT之家附扫地机器人参数信息如下：

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