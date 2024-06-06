《DOTA2》XG 战队与微博达成合作，以 WBG.XG 为名征战 2024 沙特电竞世界杯

IT之家 6 月 6 日消息，XtremeGaming 电子竞技俱乐部（简称 XG）今日宣布与微博电子竞技俱乐部达成合作，双方将以崭新的联合战队名 —— WBG.XG 征战 2024 沙特电竞世界杯。

本次 WBG.XG 征战本次沙特电竞世界杯出征大名单：

选手组

一号位：王淳煜（游戏 ID：AME）

二号位：郭鸿铖（游戏 ID：Xm）

三号位：林靖（游戏 ID：XXS）

四号位：赵子星（游戏 ID：XINQ）

五号位：丁聪（游戏 ID：Dy）

教练组

教练：王昱添（游戏 ID：MAPS）

领队：蔡浩男（游戏 ID：LILIAN）

除了直邀的 WBG.XG 战队外，中国区预选赛出线的三支队伍分别为 LGD、AR 以及 G2 x iG。全球 12 支预选晋级战队将进入突围赛阶段，其中 8 支战队晋级小组赛，与直邀战队进行角逐。

直邀战队包括 Team Falcons、BetBoom Team、Gaimin Gladiators、WBG.XG、Tundra Esports、Team Liquid、OG、Team Spirit。

据IT之家此前报道，2024 沙特电竞世界杯《DOTA2》项目将于 7 月 4 日举行，一直持续到 21 日结束，总奖金达 500 万美元（IT之家备注：当前约 3624.6 万元人民币）。

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