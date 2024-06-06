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《DOTA2》XG 战队与微博达成合作，以 WBG.XG 为名征战 2024 沙特电竞世界杯

2024/6/6 23:11:11 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 6 月 6 日消息，XtremeGaming 电子竞技俱乐部（简称 XG）今日宣布与微博电子竞技俱乐部达成合作，双方将以崭新的联合战队名 —— WBG.XG 征战 2024 沙特电竞世界杯。

本次 WBG.XG 征战本次沙特电竞世界杯出征大名单：

选手组

  • 一号位：王淳煜（游戏 ID：AME）

  • 二号位：郭鸿铖（游戏 ID：Xm）

  • 三号位：林靖（游戏 ID：XXS）

  • 四号位：赵子星（游戏 ID：XINQ）

  • 五号位：丁聪（游戏 ID：Dy）

教练组

  • 教练：王昱添（游戏 ID：MAPS）

  • 领队：蔡浩男（游戏 ID：LILIAN）

除了直邀的 WBG.XG 战队外，中国区预选赛出线的三支队伍分别为 LGD、AR 以及 G2 x iG。全球 12 支预选晋级战队将进入突围赛阶段，其中 8 支战队晋级小组赛，与直邀战队进行角逐。

直邀战队包括 Team Falcons、BetBoom Team、Gaimin Gladiators、WBG.XG、Tundra Esports、Team Liquid、OG、Team Spirit。

据IT之家此前报道，2024 沙特电竞世界杯《DOTA2》项目将于 7 月 4 日举行，一直持续到 21 日结束，总奖金达 500 万美元（IT之家备注：当前约 3624.6 万元人民币）

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关键词：DOTA2电竞世界杯

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