399 元，飞猫推出 5G 随身 Wi-Fi U20：可作为移动硬盘使用

IT之家 6 月 6 日消息，飞猫 5G 随身 WiFi U20 现已正式开售，首发价 399 元。

飞猫 U20 搭载国产 8 核芯片，适配飞猫 5G 分身卡，集合三大运营商 5G 网络，并可通过飞猫管家 App 进行网络切换，在行业内率先实现“5G 真三网”，可支持 10 台设备同时连接。

除了作为随身 WiFi 使用外，飞猫 U20 还自带 20G 内置储存空间，并支持最大 2TB 的 SD 卡扩展存储。用户可以将其作为移动硬盘使用，通过 TF 读卡器方便地存取和转移数据。

其他方面，这款产品还支持 5G 全网通，主流频段全覆盖，移动、联通、电信、广电高速全网通，峰值速率 * DL1.6Gb / s,UL225Mb / s。同时，它还支持 SA+NSA 网络环境和 Sub-6GHz 频段，双模结合，可无缝适应各种网络环境，增强稳定性与可靠性。

此外，这款产品还支持 USB 3.0-C 高速直连，支持多种供电方式，号称“有电就有 Wi-Fi”，而且支持 USB3.0 / USB2.0 全兼容模式（供电接口为 5V=2.0A）。IT之家附套餐价格如下：

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