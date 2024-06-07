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Xperia Play“复活”：达人自制 iPhone 手机磁吸式侧滑游戏手柄

2024/6/7 8:06:33 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 6 月 7 日消息，随着苹果 App Store 开始对第三方游戏模拟器“敞开大门”，各种复古街机游戏开始在 iOS 平台上迎来第二春。不过在先前的报道中，曾有IT之家网友吐槽“戳玻璃没按键舒服”。

现在，不妨来看看这位名叫“Eternal Progression”的博主提供的新思路 —— 通过 MagSafe 与 iPhone 等手机磁吸连接的侧滑式游戏手柄 M-Con V1

6 月 5 日，这名博主在 YouTube 上公布了自己的想法，并晒出了产品原型。该产品可以通过磁吸连接至 iPhone 或带有磁吸功能的安卓手机，通过侧滑来进行伸缩，并使用蓝牙来完成与设备的连接。值得一提的是，这款手柄还配有一个隐藏式支架，可将其当作手机支架来使用。

兼容性方面，其能够与任天堂 Switch、PC、Mac 以及移动平台配合使用。目前这名博主暂未详细披露该产品的售价及量产计划，感兴趣的朋友可以持续关注。

早在 2011 年，索尼的 Xperia Play 手机就曾实现类似的操作逻辑：采用侧滑结构，搭载 4 英寸屏幕，侧滑键盘区域配备了游戏专用的按键。

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