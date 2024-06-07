赛车元素设计，金士顿展出 FURY 叛逆者 DDR5 RGB 限量版内存条

IT之家 6 月 7 日消息，存储大厂金士顿在 2024 台北国际电脑展带来了系列新品，其中就包含采用全新马甲设计的 FURY 叛逆者 DDR5 RGB 限量版内存条。

▲ 图源外媒 Nasi Lemak Tech，下同

金士顿的 COMPUTEX 2024 展台以红色为主题色，这款限量版内存条也采用红黑配色马甲设计，缀以灵感来自赛车的斜线纹样和“进气格栅”装饰。

FURY 叛逆者 DDR5 RGB 限量版内存条支持英特尔 XMP 3.0 内存超频，速度达 8000MT/s，可选 24~48GB，预设 19 种 RGB 灯效。

而在存储方面，金士顿展出了尚在开发种的原型产品 Kenting Bay（IT之家注：垦丁湾）。

该固态硬盘采用主流的 M.2 2280 外形尺寸，PCIe Gen4x4 规格，顺序读写速度至高 6000/5000 MB/s，涵盖 512GB~4TB 容量。

金士顿也推出了 XS1000 移动固态硬盘的红色版本。

与常规版本相同，该移动固态硬盘采用 USB 3.2 Gen 接口，顺序读写速度可达 1050/1000 MB/s，可选 1TB 和 2TB 两种容量。

2024 台北国际电脑展专题

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