芝奇展示 DDR5 CAMM2 超频内存模组，速度可达 7800MT/s

IT之家 6 月 6 日消息，据意大利媒体 Hardware Upgrade 现场报道，芝奇在 2024 台北国际电脑展上展出了一款支持英特尔 XMP 3.0 超频的 DRR5 CAMM2 内存模组。

▲ 图源 Hardware Upgrade

该内存隶属于芝奇面向主流市场的 Ripjaws 产品线，单模组容量为 48GB，搭载了 16 颗来自 SK 海力士的 24Gb DDR5 内存颗粒。

参数方面，这条 CAMM2 模组规格为 DDR5-7800，标称时序为 CL38-48-48-128，工作在 1.45V 的电压下，明显高于 JEDEC 为 DDR5 内存定义的 1.1V。

芝奇 Ripjaws DDR5 CAMM2 采用螺丝 + 短柱的方式实现固定：

顶部两个固定孔位由两颗拧紧的螺丝施加压力，中部和下部的 4 个固定孔套在 4 根短柱上，在贴纸下还隐藏了 2 个固定孔位。

芝奇的展台上同样展示了没有覆盖贴纸的 DDR5 CAMM2 裸条，外观方面与此前金邦 COMPUTEX 参展预告中展示的 CAMM2 模组大致相同。

IT之家注意到，日媒 GdM 在其 2024 台北国际电脑展报道中称，华擎面向英特尔下一代桌面平台的 Taichi OCF CAMM2 主板并非纯粹的概念产品，日后将在全球发售。

这意味着，DDR5 CAMM2 内存模组在桌面端的实际应用落地不会过于遥远。

预计很快会有更多厂商加入芝奇的行列，推出多样化的 DDR5 CAMM2 超频内存模组，供硬件发烧友选择。

2024 台北国际电脑展专题

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