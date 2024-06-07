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苹果跳出舒适圈，GitHub Copilot 倒逼其在 AI 领域奋起直追

2024/6/7 9:25:08 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 7 日消息，《华尔街日报》6 月 5 日发表评论文章，标题为《苹果是如何在人工智能军备竞赛中落后的？》，表示促使苹果在 iOS 18 系统中高度重视 AI 的重要因素，是软件主管克雷格・费德里吉（Craig Federighi）使用 GitHub Copilot 后感受到的明显压力。

IT之家援引该媒体报道，费德里吉于 2022 年 12 月测试了微软旗下 GitHub 推出的 Copilot 编码工具，成为了一位“AI 皈依者”。Copilot 采用 OpenAI 技术，旨在帮助程序员编写代码、排除故障并将代码翻译成不同的编程语言。

费德里吉测试 GitHub Copilot 之后，开始认可并看好生成式 AI 的未来前景，然后责成工程员工创造新的方法，将人工智能功能集成到苹果的应用程序和功能中。

苹果公司加快了内部生成式人工智能的开发，甚至招募了一些前苹果汽车公司员工从事这项技术的开发，但它也与 OpenAI 和谷歌进行了讨论，预计将同时依靠内部 AI 模型和外部合作伙伴。

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关键词：SiriAI苹果人工智能

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