苹果 iOS 18 邮件应用插上 AI 翅膀：增强搜索、智能撰写 / 回复、分类汇总等

IT之家 6 月 7 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日发布博文，曝料苹果公司内部正研发 Project BlackPearl 项目，主要增强 iOS 18、macOS 15 系统中的邮件应用，能让 AI 帮用户撰写和回复邮件。

IT之家梳理相关内容如下：

增强搜索

Project BlackPearl 项目首先增强邮件搜索结果，会显示来自通讯录、位置和本地存储文档的更多信息。

智能回复

此外邮件应用中新增“智能回复”（Smart Replies）功能，会基于本地运行的大语言模型（LLM）Ajax，结合邮件上下文情境给出合适的回复内容。

撰写邮件

邮件应用还将引入系统级别的撰写工具框架，可以通过 Siri 撰写邮件。该框架显然已包含在 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS 15 的预发布版本中。

消息称 AI 撰写邮件时可以选择不同的语气和风格，例如用户想让文字听起来不那么随意，他们可以要求 Siri “让这段文字更专业”。

其它功能

邮件应用可以自动分类电子邮件，汇总邮件主要内容，根据主题进行通知汇总等等。

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