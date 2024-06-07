2024Q1 苹果 App Store 吸金 246 亿美元：同比增长 11.5%，是安卓 Play 应用商城 2 倍多

IT之家 6 月 7 日消息，市场调查机构 Sensor Tower 公布最新报告，2024 年第 1 季度全球移动应用市场总体稳健，消费者支出达到 358 亿美元（IT之家备注：当前约 2595.17 亿元人民币），同比增长 9.5%。

而贡献增长最大的是非游戏类应用程序，增幅达到 19.4%，而手游增幅仅为 2.9%，不过玩家支出依然在过去 2 年内首次突破 200 亿美元。

从平台的具体情况来看，苹果的 App Store 仍然是收入冠军。它的收入达到 246 亿美元（当前约 1783.27 亿元人民币），同比增长 11.5%。与此同时，Google Play 商店的增长速度较慢，仅为 5.3%，达到 112 亿美元（当前约 811.9 亿元人民币）。

细分到手游方面，2024 年第 1 季度苹果获得了 130 亿美元的游戏收入，增长了近 6%，而 Google Play 则持平，为 73 亿美元。

下载量方面，Google Play 以 256 亿次的下载量占据上风，但与前一年相比下降了 5.2%。尽管如此，Google Play 的下载量仍然是 App Store 的三倍多，后者在 2024 年第一季度达到 84 亿次，同比增长 2.1%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。