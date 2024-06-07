上市价 1299 元：索尼 LinkBuds S 降噪耳机 594 元腰斩特惠 3 期免息

索尼 LinkBuds S 降噪耳机 发售于 2022 年 5 月，国行版上市价 1299 元。

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作为索尼最轻的入耳式降噪耳机，LinkBuds S 耳机单耳重约 4.8g，采用可适配大部分用户的耳腔形状设计，以及亲肤高摩擦材质与重心靠内的结构设计。LinkBuds S 机身里搭载了和旗舰降噪真无线耳机 WF-1000XM4 同款的新型集成处理器 V1 芯片，并采用了 SiP 系统级封装工艺，减小了电路板体积。在白色和黑色之外，LinkBuds S 还新推出了一款淡褐色。

同时，LinkBuds S 采用 AI 自适应声音控制功能，开启后可自动检测用户的活动状态和活动地点，识别常去的办公室、健身房或商店等场所，自动切换预设的环境声和降噪方案，也能手动切换 20 级环境声。

音质方面，IT之家了解到，LinkBuds S 采用 5mm 驱动单元高柔性振膜，搭载集成处理器 V1 芯片与更好的放大器、更高信噪比的数模转化器（DAC），支持索尼音频硬件技术和 LDAC 蓝牙传输技术，通过 Hi-Res Audio Wireless 无线小金标认证。通过 Headphones Connect App 自由调节均衡器，用户可以设置听音乐时偏好的风格，也可以选择 Clear Bass 低音增强功能，来提高声音氛围感和低频弹性。

在通话场景中，LinkBuds S 搭载了深度神经网络技术（DNN），通过判断通话时的不同声音，来滤除环境杂音并保留人声，从而获得高清的通话音质。与此同时，新品采用双麦克风设计，内侧麦克风用于提高人声清晰度，外侧麦克风采用特别的抗风噪设计。

当 App 上开启“智能免摘”功能后，用户开口说话时，LinkBuds S 耳机就会自动暂停播放；默认情况下，对话结束 15 秒后，音乐便会恢复播放。同时，耳机内置传感器可监测耳机的佩戴状态。当耳机取下时，音乐自动暂停可有效节省电量。新升级的麦克风系统还可智能地调节声音抓取量，让用户说话时可以更清晰地听到自己的声音。

作为 LinkBuds 系列家族成员，LinkBuds S 继续支持一键唤起腾讯小微语音助手功能。用户开启“Quick Access”功能后，便可自动调用 QQ 音乐 App 来播放预先设定的内容。

续航方面，LinkBuds S 满电情况下，单次可使用约 6 小时，加上充电盒补充续航可达约 20 小时。LinkBuds S 支持快充，当使用时临时发现电量不足，官方称充电 5 分钟，可以使用约 1 小时；充电 10 分钟，可以使用约 90 分钟。同时，LinkBuds S 支持 IPX4 防水，未来还将支持低功耗蓝牙音频 LE Audio 工作、运动到游戏。

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