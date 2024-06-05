8K 游戏遥遥无期？索尼 PS5 放弃承诺

IT之家 6 月 5 日消息，距离索尼推出 PlayStation 5 主机已经有三年半时间，而索尼在其包装盒上标注的 4K 120、8K 和 HDR 卖点依然未能兑现，而且索尼也没有透露将于何时支持 8K 分辨率。业界认为，虽然 8K 显示器和电视不太常见，但索尼不应该用其产品不支持的功能当卖点。

有经销商表示，为了让用户彻底死心，索尼现在已经偷偷取消了 PS5 包装上的“8K”标识，不过也有网友认为这是在为传闻中的“PS5 Pro”铺路。

▲ 新版包装盒

▲ 旧版包装盒

IT之家注意到，索尼 SIE 官方今日放出的 PS5《原神》启动套装也已经撤去了“8K”标识，证明这确实是索尼蓄谋已久的行为，而非印刷错误。

值得一提的是，当前世代并不是没有 8K 游戏，例如《旅行者（The Touryst）》原本就支持 8K 60 FPS 运行，但由于 PlayStation 5 不支持 8K 分辨率，因此只能在 4K 60 FPS 模式下运行。

不过，如今的主机玩家大多会选择购买支持 HDR 和可变刷新率技术的 4K 120Hz 电视（实际上 PS5 也很难稳定运行 4K 120FPS 游戏），所以目前 8K 电视销量并没有多好，而且主流流媒体服务也不打算在短期内支持 8K 内容，因此 PS5 就算不支持 8K 分辨率也属于是情理之中。

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