霸主地位稳固：索尼预测其图像传感器市场份额明年将突破 60%

IT之家 6 月 6 日消息，索尼在图像传感器领域的地位毋庸置疑，索尼影像传感解决方案部门最近发布了一份报告，详细阐述了索尼在该领域的领先地位，以及其对未来智能手机摄像头发展趋势的看法。

首先来看索尼近年来在图像传感器市场取得的骄人成绩。尽管市场充满变数，但过去几年索尼的市场份额却始终保持增长。2022 年，索尼的图像传感器市场份额按营收计算为 49%，次年升至 53%，并预计今年将达到 58%，到 2025 年则有望突破 60%。

乍一看，11 个百分点的增幅似乎并不大，但需要注意的是，2023 年全球图像传感器市场价值超过 230 亿美元。在如此庞大的市场中，即使份额仅仅增加 1%，也会带来巨额的收入增长。

索尼的市场份额增长部分得益于其在图像传感器业务上的巨额资本支出。在 2012-2014 财年间，索尼斥资约 1400 亿日元（IT之家备注：当前约 65.09 亿元人民币）用于扩大传感器业务规模；随后三年，这一数字增加到 3600 亿日元，再之后又上升至 5800 亿日元。最近三年，索尼的资本支出更是高达 9300 亿日元。如此巨额的投入将在未来三年减少 30%。

巨额的资本支出也伴随着研发费用的增加，从 2012-2014 年的 2500 亿日元增加到最近的 6400 亿日元。然而，研发费用占销售额的比例一直保持在相对稳定的水平，约为 15%。

索尼大量投资图像传感器业务的意愿，源于市场对配备更大更好传感器的设备（包括智能手机）日益增长的需求。索尼指出，移动摄像头画质主要取决于五个与图像传感器性能密切相关的特性：动态范围、噪点控制、读取速度、能效和分辨率。

对于静态摄影，索尼认为将更大尺寸的图像传感器与人工智能相结合可以发挥最佳性能。然而，图像处理需要大量计算，这限制了其在视频拍摄中的效果，因为视频每秒至少需要处理 24 张图像帧。

“我们相信每个特性都需要进一步提升性能，并且科技进步还有很大空间，”索尼表示，“由于需要实时处理，视频画质更直接地取决于图像传感器的特性。”

正因如此，索尼的报告详细阐述了更大图像传感器在静态摄影和视频拍摄方面的好处。报告显示，近年来主摄像头和辅助摄像头（例如超广角和长焦）的图像传感器尺寸一直在增加。更值得注意的是，索尼预测了到 2030 年图像传感器按尺寸划分的市场需求，并预计到 2030 年，智能手机主摄像头平均图像传感器尺寸将比 2019 年增加超过 200%。辅助摄像头的传感器尺寸增幅则会略微小一些，但预计仍将增长超过 150%。

研发和制造更大尺寸的传感器需要巨额的研发和制造成本投入，因此索尼坚信传感器需求将会大幅增长，并投入巨资确保自身能够满足预期需求也就不足为奇了。

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