谷歌 Play 商店宣布整顿生成式 AI 类 App：必须限制不当内容传播

IT之家 6 月 7 日消息，当地时间周四，谷歌针对 AI 类应用程序更新了指导方针，目标是减少“不适当的”和“被禁止的”内容。

谷歌在新的政策中指出，提供生成式 AI 功能的应用必须防止生成受限制的内容，包括色情内容、暴力等，并要求应用对其 AI 模型进行“严格测试”。

这些规则适用于多种应用程序，IT之家简要汇总如下：

以文本、语音和图像提示输入的任何组合，经由生成式 AI 产生内容的 App。

聊天机器人类、图像生成类（文生图、音生图、图生图）、语音及视频生成类 App。

不适用于“仅仅承载”AI 内容的 App，或将 AI 用作生产力工具的 App。

谷歌 Play 明确，AI 生成的违规内容包括不限于如下案例：

人工智能生成的未经同意的深度伪造性材料。

为诈骗提供便利的真人语音或视频记录。

鼓励有害行为（如危险活动、自我伤害）的内容。

为助长欺凌和骚扰行为而生成的内容。

主要是为了满足“性需求”的内容。

使不诚实行为成为可能的 AI 生成“官方”文件。

创建恶意代码。

谷歌未来还将增加新的应用上架功能，力图使向商店提交生成式 AI 应用的过程变得更为公开透明、简单化。

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