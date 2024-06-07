首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智能时代>人工智能

谷歌 Play 商店宣布整顿生成式 AI 类 App：必须限制不当内容传播

2024/6/7 11:21:51 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
评论：
感谢IT之家网友 DiixxApllo 的线索投递！

IT之家 6 月 7 日消息，当地时间周四，谷歌针对 AI 类应用程序更新了指导方针，目标是减少“不适当的”和“被禁止的”内容。

谷歌在新的政策中指出，提供生成式 AI 功能的应用必须防止生成受限制的内容，包括色情内容、暴力等，并要求应用对其 AI 模型进行“严格测试”

这些规则适用于多种应用程序，IT之家简要汇总如下：

  • 以文本、语音和图像提示输入的任何组合，经由生成式 AI 产生内容的 App。

  • 聊天机器人类、图像生成类（文生图、音生图、图生图）、语音及视频生成类 App。

  • 不适用于“仅仅承载”AI 内容的 App，或将 AI 用作生产力工具的 App

谷歌 Play 明确，AI 生成的违规内容包括不限于如下案例：

  • 人工智能生成的未经同意的深度伪造性材料。

  • 为诈骗提供便利的真人语音或视频记录。

  • 鼓励有害行为（如危险活动、自我伤害）的内容。

  • 为助长欺凌和骚扰行为而生成的内容。

  • 主要是为了满足“性需求”的内容。

  • 使不诚实行为成为可能的 AI 生成“官方”文件。

  • 创建恶意代码。

谷歌未来还将增加新的应用上架功能，力图使向商店提交生成式 AI 应用的过程变得更为公开透明、简单化。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：谷歌Play商店生成式AI

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用