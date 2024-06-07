有望上架 PS5 主机，微软《光环: 最后一战》游戏被曝第 4 个独立版本

IT之家 6 月 7 日消息，科技媒体 The Verge 编辑汤姆・沃伦（Tom Warren）今天曝料，微软正在开发重制版《光环: 最后一战》（Halo:Combat Evolved）游戏，并可能会上架索尼 PlayStation 5 游戏主机。

IT之家查询相关资料，Halo:Combat Evolved 有两种中文叫法，一种叫《光环: 战斗进化》，另一种叫做《光环：最后一战》，本文以《光环：最后一战》介绍。

如果消息属实，那么是这款游戏的第 4 个独立版本。《光环: 最后一战》原作由 Bungie 开发制作，PC 移植版由 Gearbox Software 制作，主要优化了图形效果。

在 Bungie 结束和微软合作之后，343 Industries 工作室接手开发，为 Xbox 360 开发并推出了重制版《光环：最后一战 HD》（Halo: Combat Evolved Anniversary），随后并入了《光环：士官长合集》。

沃伦表示正在研发中的重制版《光环: 最后一战》内部代号为“Project Latitude”，将会移植到 PlayStation 5 游戏主机上，推进微软的多平台游戏战略。

消息源还表示其它会上架 PS5 等平台的游戏包括：

《帝国时代 2 决定版》（Age of Empires II: Definitive Edition）

《地狱之刃 2：塞娜的传说》（Senua’s Saga: Hellblade II）

《星空》（Starfield）

《神话时代：重制版》（Age of Mythology: Retold）

《毁灭战士：黑暗时代》（Doom: The Dark Ages）（尚未官宣）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。