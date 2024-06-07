微软发布 Win11 Canary 26231 预览版更新：优化讲述人，截图工具录屏可自动保存

IT之家 6 月 7 日消息，微软公司今天面向 Canary 频道的 Windows Insider 项目成员，发布了 Windows 11 Build 26231 预览版更新。

IT之家附上 Windows 11 Build 26231 预览版更新内容如下：

讲述人（Narrator）支持使用 voice access 来下达命令

在 Windows 11 系统中，用户可以使用 Voice Accesss 向讲述人功能下达指令，例如“打开讲述人”、“说快一点”、“读选中内容”、“读下一行”等。

Voice Access 自动重启

微软在新 Windows 11 预览版中为 Voice Access 引入了自动重启功能，确保在遇到问题之后会自动重启，行动不便的个人可以尽快恢复使用 Voice Access。

用户将不再需要依赖其他辅助技术或他人的帮助来重新启动语音访问。如果语音访问因崩溃而自动重启，我们将在语音访问重启后更方便地报告这些崩溃，以便团队进行调查和修复。

微软推出了新语音命令，可以直接在 Windows 搜索中进行搜索，可以说：

Search xxx

Search Windows for xxx

Search for xxx

变化和改进

[Windows 共享]

用户只需要在新的 Windows 共享窗口点击新的复制按钮，就可以复制文件。

[设置]

更新 "重命名您的 PC" 和 "更改日期和时间" 对话框的视觉效果，让其更契合 Windows 11 系统整体风格，现在应该可以在 Canary 频道中提供给每个人了。

修复

[文件管理器]

在非英语语言环境下，改善新右键菜单中的图标显示效果。

[任务管理器]

修改了 DDR 速度单位：从 MHz 改为 MT/s。

修复了在任务管理器打开的情况下，用于弹出 USB 设备的 "安全移除硬件" 选项无法工作的问题。

相关工作确保任务管理器在终止进程时快速释放进程句柄。

提高任务管理器可靠性

改进性能

改进键盘焦点、标签导航、文本缩放、屏幕阅读器读出的项目名称等。

当试图通过抓取窗口顶部来调整任务管理器的大小时，微软改进了操作体验。

截图工具更新

微软目前正在向 Windows 11 Canary 和 Dev 频道用户推送新版截图工具（Snipping Tool），11.2405.24.0 及后续版本引入了屏幕录制自动保存功能。该功能与屏幕截图的自动保存功能相同。

录制的内容将自动保存到屏幕录制文件夹（位于 "视频" 文件夹内），用户可以在 "剪切工具" 设置中选择关闭此功能。

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