微软首席科学家重申：Win11 Recall 功能本地运行，且加密存储

IT之家 6 月 7 日消息，微软首席研究科学家海梅・蒂文（Jaime Teevan）在斯坦福大学 AI 研究所的演讲中，为 Windows 11 系统中的“回顾”（Recall）功能辩护，还回应了有关隐私和安全问题的负面报道。

微软最近发布的 Copilot+ 引发热议，其中一项名为“回顾”（Recall）的 AI 功能更是备受关注。该功能可以自动截取用户电脑屏幕并加以记录，使用户能够像查询记忆一样回顾过去的操作。

IT之家附上问答主要内容如下：

Recall 是否会收集用户数据？这些数据是本地和私人的吗？

蒂文表示：“这是一个很好的问题，数据的重要性和这场 AI 革命正在真正改变我们理解数据的方式。”

蒂文简单地强调：“所有数据都存储在本地。Recall 功能在本地运行，不会将数据存储到云中”。

Recall 的数据是否加密？

蒂文表示：“是的，作为一家公司，我们非常重视数据保护，这也是我们的一项基础工作。因此，Recall 是一项捕捉信息的功能，它是 Windows 的一项本地功能，没有任何信息进入云，所有信息都存储在本地。”

Recall 会调用本地 AI 自动从每张截图中提取 OCR 数据，而 OCR 数据存储在用户文件夹内的 SQLite 数据库中，访问该数据库需要一定的权限。

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