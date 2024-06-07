《狙击精英 4》游戏年底前登陆 iPhone 15 Pro / Max，以及 M 系列芯片 iPad / Mac 设备

IT之家 6 月 7 日消息，Rebellion 工作室今天发布博文，宣布将会在今年假日季（未公布确切时间）在苹果 iPhone、iPad 和 Mac 设备上推出《狙击精英 4》（Sniper Elite 4）游戏。

这款新游戏适用于 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，以及搭载 M 系列芯片的 iPad 和 Mac 设备。

《狙击精英 4》是一款由 Rebellion Developments 开发与发行的第三人称隐蔽类战术射击游戏，为《狙击精英 III》续作。

游戏于 2017 年 2 月 14 日在 Microsoft Windows、PlayStation 4 及 Xbox One 平台发行，后于 2020 年 11 月登陆 Stadia 和任天堂 Switch。

IT之家附上官方介绍如下：

在史上最大也最先进的第二次世界大战射击游戏尽享无与伦比的自由狙击。在波澜壮阔的关卡中体验战术级别的第三人称战斗、游戏方式选择，以及史诗般的远程射击，从法西斯主义的魔掌中解放战争时期的意大利。

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