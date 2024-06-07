连续 4 个季度第一，2024Q1 我国半导体设备采购额 125.2 亿美元：同比增长 113%

IT之家 6 月 7 日消息，国际半导体行业协会（SEMI）公布的最新数据显示，2024 年第 1 季度全球半导体设备采购额 264 亿美元（IT之家备注：当前约 1913.76 亿元人民币），同比下降 2%。

SEMI 总裁兼首席执行官 Ajit Manocha 指出，尽管全球半导体设备销售额略有下降，但该行业仍然保持强劲的韧性。他表示：“战略投资和对先进技术的需求将推动半导体设备市场恢复增长”。

我国市场第一季度的销售额达到 125.2 亿美元（当前约 907.58 亿元人民币），比去年同期猛增 113%，连续第四个季度保持全球最大芯片设备市场的地位。

另一方面，世界半导体贸易统计（WSTS）于 6 月 4 日上调了 2024 年春季预测，预计全球半导体市场将同比增长 16%，这反映了过去两个季度的强劲表现，尤其是在计算终端市场，更新后的 2024 年市场估值为 6110 亿美元。

根据 WSTS 的数据，预计 2024 年逻辑器件（同比增长 10.7%）和存储器（同比增长 76.8%）以两位数的增幅推动增长，此外分立器件、光电子、传感器和模拟半导体等其他类别预计将出现个位数下降。

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