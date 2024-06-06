欲打造“中东硅谷”，沙特成立国家半导体中心：专注芯片设计，想减少石油依赖

IT之家 6 月 6 日消息，据彭博社报道，沙特阿拉伯推出了一项旨在成为芯片设计中心的全新战略，希望以此推动本国经济多元化发展，减少对原油的依赖。

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沙特阿拉伯周三宣布成立国家半导体中心，以扶持设计新型芯片的无晶圆厂芯片公司，该计划的目标是在 2030 年之前吸引 50 家此类公司入驻沙特。新中心负责人纳维德・谢尔瓦尼 (Naveed Sherwani) 表示，该计划将聚焦于较为简单的芯片，而非尖端的技术，并且至少在中期内，芯片制造仍将在国际代工厂进行。

“我们并不是想取代英伟达或挑战英特尔，”谢尔瓦尼在利雅得举行的“未来半导体论坛”论坛间隙接受彭博社采访时表示，“我们希望从基础做起，建立稳固根基后再谈更长远的目标。”

沙特王储穆罕默德・本・萨勒曼 (Mohammed bin Salman) 正在寻求开拓新兴产业，以增加非石油收入，此次举措凸显了半导体对沙特阿拉伯日益增长的重要性。该国更广泛的愿景是成为先进科技领域的地区领导者，并计划建立数据中心、人工智能公司和芯片制造基地。

今年 2 月，沙特主权财富基金旗下拥有 1000 亿美元资本的投资公司 Alat 成立，其使命是投资建设新的制造中心，以支持沙特在科技领域的雄心壮志，并寻找芯片领域的合作伙伴。

Alat 半导体部门总裁罗斯・贾图 (Ross Jatou) 表示，公司计划到 2030 年生产 100 万片晶圆，预计将产生约 100 亿美元的收入。这或许意味着 Alat 未来可能参与沙特新兴芯片设计公司本土制造的讨论。

谢尔瓦尼表示，目前新中心的重点是吸引和扶持新的无晶圆厂芯片公司，已有三家公司签约加入该计划，另外 10 家公司也表示了加入意向。

“我们想让这里成为像硅谷一样的地方，” 谢尔瓦尼说道，他同时也是人工智能科技解决方案提供商 Rapid Silicon 的首席执行官，“我们提供了免费场地，并且提供各种薪酬和搬迁方面的激励措施。总共有 10 项优惠政策，适用于任何想要在这里成立公司的企业。”

这些激励措施包括获得沙特提供的 10 亿里亚尔（IT之家备注：当前约 19.36 亿元人民币）新基金的支持。谢尔瓦尼表示，雇佣沙特员工的公司将获得政府资助，承担员工一半的薪资，为期两年。

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