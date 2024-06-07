吉利李书福：中国汽车工业内卷程度全球第一，既是好事也是坏事

IT之家 6 月 7 日消息，在今日的 2024 中国汽车重庆论坛期间，吉利控股集团董事长李书福发表演讲，与多个车企的“一把手”一样，李书福同样谈到了“竞争”相关话题。

李书福表示，健康的竞争才能实现高质量发展。“中国汽车工业的内卷程度全球第一，价格战一浪高于一浪，也是举世无双，这种现象既是好事也是坏事。”若市场化水平高、法律健全、执法严格，透明公平竞争，就是好事；反之，则是坏事。

李书福谈到“内卷”时指出，任何产业的健康发展都必须表现在“投入产出比实现较好经济效益”上。无穷无尽的内卷和简单粗暴的价格战，结果就是偷工减料、造假售假、不合规的无序竞争。“对于汽车工业而言，依法健康竞争十分重要，如此才能实现可持续高质量发展，中国已取得的电动汽车成果才能巩固。”

李书福最后直言，当今中国不缺造车企业，而是欠缺有创新力的汽车零部件生态环境、有原创能力的汽车安全软硬件科技公司、有竞争力的工业软件供应商和具备原创能力的汽车公司。

IT之家汇总各车企高管在本次论坛上发表的观点如下：

长安汽车董事长朱华荣：“卷”是良币驱除劣币的过程，卷本身意味着追求卓越，会卷出中国品牌的新高度，会卷出用户利益的最大化，为用户真正创造价值。

广汽集团董事长曾庆洪：2030 年汽车市场是“433”结构，40% 是混动的，30% 是纯电的，30% 是燃油车。建议新能源汽车、纯电占有率达到 50% 的时候，政府部门研究一下“油电同权”。

比亚迪董事长兼总裁王传福：有竞争才卷，卷才能有技术的突破，产业的升级，优秀的产品才可以诞生。卷是一种自然规律，不要焦虑，积极拥抱才能从竞争中走出来。

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