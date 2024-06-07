全球 AI 领域“独角兽”企业达 37 家：过去一年新增 17 家，中国新增 5 家

IT之家 6 月 7 日消息，据日经新闻、调查公司 CB Insights 今日消息，截至今年 4 月底，生成式 AI 领域的“独角兽”企业达到 37 家。与去年 4 月底的 20 家相比，AI“独角兽”数量过去一年内几乎翻了一番，瞄准新一代潜力技术的动向正推高企业估值。

IT之家注：“独角兽”系估值超过 10 亿美元的未上市企业。

截至 2023 年四月底，美国企业仍占 AI 独角兽企业 9 成的份额，而在最近一年内新增的 17 家企业里面，有 10 家将主要基地设在了美国以外的地方。

中国则在过去一年内新增了 5 家独角兽企业，包含月之暗面、MiniMax、零一万物、百川智能和智谱 AI，这些企业均获得了阿里巴巴集团的投资。

具体来看，过去一年新诞生的 17 个独角兽企业里面，英伟达向 Cohere（加拿大）等 7 家企业出资，谷歌母公司 Alphabet 则向涉足视频生成领域的 Runway（美国）等 4 家企业出资。

报道称，科技巨头被认为希望通过向 AI 独角兽企业出资的形式，来获得新技术、人才来“扩充”自身服务。今年 3 月，微软曾向作为出资对象的 Inflection AI 挖来高层人才，英国反垄断部门正在调查此举对竞争环境产生的影响。

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