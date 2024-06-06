挖角 Inflection 员工再获其 AI 软件许可，微软非同寻常的交易被曝遭调查

IT之家 6 月 6 日消息，据《华尔街日报》援引知情人士消息，美国监管机构正在调查微软公司与人工智能初创公司 Inflection 达成的一项协议，以确定该协议是否旨在规避监管审查。

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今年 3 月，微软同意向 Inflection 支付 6.5 亿美元（IT之家备注：当前约 47.12 亿元人民币）以获得其人工智能软件的许可，此前微软挖走了 Inflection 的大部分员工。据《华尔街日报》报道，美国联邦贸易委员会 (FTC) 正在寻求有关双方如何谈判该合作伙伴关系的信息。这笔非同寻常的交易类似于一种“收购挖人”（acqui-hire，即大型公司主要为获取目标公司员工而进行收购），但却没有实际收购行为。当时法律和行业专家就指出，微软与 Inflection 的交易可能会引发监管问题。

这项调查正值人工智能领域竞争日益激烈之际，人工智能有潜力改变经济和行业格局。美国司法部表示，随着科技巨头投入数十亿美元开发类似 ChatGPT 的服务，将更加关注人工智能领域的竞争问题。

另据《纽约时报》报道，美国司法部和联邦贸易委员会已达成协议，对英伟达、OpenAI 和微软在人工智能领域的主导地位展开反垄断调查。

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