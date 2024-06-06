雪上加霜：因存起火隐患，Humane 通知 AI Pin 用户立即停止使用充电盒

IT之家 6 月 6 日消息，Humane 公司今日致函所有 AI Pin 用户，要求他们立即停止使用设备附带的充电盒。该公司在一封发给客户的电子邮件中表示，由于第三方提供的电池可能存在火灾安全隐患，因此需暂停使用充电盒。

Humane 表示，他们已经将涉事电池供应商“列入黑名单”，并正在寻找新的合作伙伴。该公司强调，AI Pin 主机、磁吸式扩展电池以及充电底座均不受影响，可以安全使用。为了弥补用户的不便，Humane 将为用户提供两个月的免费订阅服务，该订阅服务是使用部分 AI Pin 功能所必需的。目前，该公司尚未就更换充电盒事宜表态，仅表示将在完成调查后“分享更多信息”。

IT之家注意到，除邮件通知外，Humane 似乎并未在官网或其社交媒体账号上发布相关电池安全隐患的公告。

2023 年 11 月，怀揣着颠覆科技行业的雄心壮志，Humane 公司发布了旗下首款产品 —— 可穿戴式人工智能助手 Ai Pin。Ai Pin 运行安卓系统，利用人工智能模型回答用户问题，并通过激光投影将信息显示在用户手掌上，旨在通过语音控制“取代智能手机”完成日常任务。然而，这款产品上市之初便遭遇了滑铁卢。2024 年 4 月，Ai Pin 正式发售，拿到产品后的用户和评测者却纷纷指出其存在严重缺陷，例如续航能力极差、频繁过热、反应迟钝以及诸多软件问题。

上个月彭博社报道称，面对 Ai Pin 的市场冷遇，Humane 公司似乎已经做出了艰难抉择，正计划寻求收购方。

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