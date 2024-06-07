ARGB 灯条海景房机箱可立可卧，be quiet! 德商德静界发布系列新品

IT之家 6 月 7 日消息，be quiet! 德商德静界在 2024 台北国际电脑展上发布了多款新品，涵盖机箱、风扇、水冷、风冷和电源产品线。

机箱

在机箱领域，be quiet! 发布了 270° 直角侧透机箱 Light Base 900/600，其中 Light Base 900 为较大款式，支持 E-ATX、XL-ATX 主板，Light Base 600 支持到 ATX。

和今年大多数的大厂机箱新品一样，Light Base 900/600 支持背插布局主板。

两款机箱均采用双仓设计，支持左侧、右侧和卧式布局，配备可灵活拆卸安装的固定脚座和双面 RGB 灯条。

Light Base 900/600 可选黑白两种颜色，Light Base 900 机箱起价 170 欧元（IT之家备注：当前约 1341 元人民币），Light Base 600 起价 160 欧元（当前约 1262 元人民币）。

散热风扇

be quiet! 此次推出了 Light Wings LX 系列 ARGB 风扇。该风扇可选黑色和白色，尺寸方面则提供 120mm 和 140mm 选择，包含普通速度和高速两种版本。

该系列风扇搭载磨砂风扇叶片和 16 个 LED 灯珠，支持丰富颜色和灯效模式，各个风扇间支持菊花链连接。

Light Wings LX 系列风扇所有 120mm 版本三连包定价 54.9 欧元（当前约 433 元人民币），140mm 版本三连包定价 57.9 欧元（当前约 457 元人民币）。

水冷

在水冷方面，be quiet! 发布了搭载 120mm 款 Light Wings LX 风扇高速版本的 Light Loop 360mm / 240mm 一体式水冷散热器。该散热器可选黑白两种颜色。

该散热器专为 CPU 重度超频设计，搭载带有先进 IC 的水泵和经过特殊设计的微水道和冷排。

Light Loop 一体水散热器的冷头部分为立体斜纹设计，支持 RGB 灯效。

Light Loop 散热器 240/360 版本分别定价 130/160 欧元（当前约 1026/1262 元人民币）起。

风冷

在风冷部分，be quiet! 推出了新一代 Dark Rock 系列塔式散热器的标准版本 Dark Rock 5。

该散热器搭载单个 Silent Wings 4 120mm PWM 风扇，配备 6 条热管，铜底座采用镀镍设计，兼容液金导热膏。

Dark Rock 5 定价 69.9 欧元（当前约 552 元人民币）。

电源

最后，be quiet! 推出了中高端直出线电源 Pure Power 12 的 ATX 3.1 版本。该电源拥有 80 PLUS 金牌效率认证，采用 LLC 谐振电路，单路 12V 供电设计。

Pure Power 12 涵盖 550~1000W 功率，均配备 12V 2x6 线缆，定价 79.99~134.9 美元（当前约 580 ~ 978 元人民币），拥有 10 年保修。

2024 台北国际电脑展专题

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