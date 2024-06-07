振华展出 LEADEX 1700W 钛金电源，推出全新 COMBAT“战斗”系列

IT之家 6 月 7 日消息，振华在本周举行的 2024 台北国际电脑展上展出了多款旗舰系列 LEADEX 的电源新品，并发布了全新的中高端电源系列 COMBAT“战斗”。

振华此次的展品包括 2 款 80 PLUS 钛金牌超高转化效率电源，即 LEADEX Titanium 1700W（SF-1700F14HT 3.1）和 LEADEX VII Titanium 1400W。

▲ 左侧为 LEADEX Titanium 1700W，右侧即IT之家此前报道过的 2800W 电源

图源 Quasar Zone

此外，振华还带来了两款隶属下个 LEADEX 世代的产品，即 LEADEX VIII Platinum 1200W（SF-1200F14SP 3.1）和 LEADEX VIII Gold 1300W（SF-1300F14SG 3.1）：

▲ 图源 Quasar Zone

这两款电源铁壳搭载“九宫格”模组接口，长度仅有 125mm，相较振华上代短 ATX 电源 LEADEX V Pro 系列（130mm 长）进一步缩短，为紧凑型装机留出更多走线空间。

COMBAT 系列定位高于 ZILLION“卓凌”但低于 LEADEX，不过其仍包含了钛金转换效率产品：

▲ 图源 Quasar Zone

COMBAT FT Titanium 1600W（SF-1600C14FT）采用半数字电路设计，搭载全日系电容，支持风扇半停转模式。

此外振华还展出了一款隶属 COMBAT 系列的冗余 ATX 电源 SF-1000C40DU，该电源包含 2 个 1000W 电源模块，其中一个出现故障不影响另一个正常使用：

▲ 图源 Quasar Zone

而在 ZILLION 产品线上，除已推出的 ATX 产品外，振华还规划了标准 SFX 规格电源和 SFX-L 长度的 ZILLION FPS 系列：

▲ ZILLION FPS 白金牌 SFX-L 电源。图源振华官方

2024 台北国际电脑展专题

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